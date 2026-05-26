Festa del tortello e della carne alla brace

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montelupo Fiorentino si tiene una nuova edizione della Festa del tortello e della carne alla brace, inserita nella rassegna Toscana in Piazza. L’evento prevede la degustazione di piatti tradizionali toscani a base di tortelli e carne preparata alla griglia. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo produttori locali e appassionati di cucina tipica. La festa rappresenta un’occasione per assaporare specialità regionali in un’atmosfera conviviale.

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A Montelupo Fiorentino, la rassegna Toscana in Piazza ospita una nuova edizione della. L'evento si svolgerà nella cornice centrale di Piazza dell'Unione Europea e si articolerà in quattro giornate consecutive nel mese di giugno 2026, partendo da giovedì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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