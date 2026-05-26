Alle 15:00 di lunedì 25 maggio 2026, le urne si sono chiuse, iniziando lo scrutinio per le elezioni amministrative a Fermo e Comacchio. La partecipazione è risultata inferiore rispetto alle tornate precedenti, con un calo di votanti. Quattro candidati si contendono ora la guida dei due comuni, con i risultati che saranno annunciati nelle prossime ore.

Le urne sono state chiuse alle ore 15:00 di questo lunedì 25 maggio 2026, dando il via allo scrutinio che deciderà i nuovi vertici amministrativi a Fermo e Comacchio dopo una giornata di voto caratterizzata da un calo della partecipazione. A Fermo, la tensione nelle sezioni elettorali è palpabile mentre i componenti degli scrutini procedono al conteggio delle schede per scegliere tra i quattro candidati alla guida del capoluogo. Il dato sull’affluenza è ormai definitivo e segna un 59,59%, un valore che mostra una flessione rispetto al 67,92% registrato durante l’ultima tornata elettorale. La competizione vede contrapposti profili molto diversi, che spaziano dall’esperienza amministrativa passata alla rappresentanza giovanile, fino a una coalizione di campo largo guidata da una donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, urne chiuse: affluenza in calo e sfida tra quattro candidati

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