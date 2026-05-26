Fedez cambia casa con Giulia Honegger e il gesto inatteso di Chiara Ferragni

Da gravidanzaonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fedez e Giulia Honegger stanno trasferendosi insieme, segnando un nuovo passo nella loro relazione. Dopo aver annunciato pubblicamente la gravidanza di Honegger, il rapper si prepara a cambiare casa con la compagna. Recentemente, Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha compiuto un gesto inatteso, anche se i dettagli non sono stati resi noti. La coppia si prepara a vivere questa fase di cambiamenti personali e familiari.

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Dopo aver ufficialmente annunciato la gravidanza della compagna, Giulia Honegger, starebbe per aprirsi un nuovo capitolo nella vita di Fedez. Il rapper sembrerebbe pronto a lasciare l’appartamento milanese vicino a Piazza Castello, la casa in cui si era trasferito dopo la separazione da Chiara Ferragni. A suggerirlo è stato lo stesso artista che, il 25 maggio, ha condiviso sui social alcuni scatti di un ambiente pieno di scatoloni e lavori in corso, lasciando intuire un imminente trasloco. Fonte: instagram @fedez Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede un grande salone luminoso con parquet chiaro, ancora in fase di sistemazione. Tra scatole, sacchetti di arredamento e mobili da montare, non mancano però alcuni dettagli ormai iconici dello stile di Fedez, come la storica insegna vintage di Burghy e un flipper colorato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

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