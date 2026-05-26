Farmaci online e doping | in Umbria scattano i controlli a tappeto su hub e corrieri

Controlli serrati anche in Umbria nel corso della XVIII edizione di "Pangea", l'operazione internazionale coordinata dall’Interpol che dal 10 al 23 marzo 2026 ha mobilitato novanta Paesi nella lotta al traffico illecito di farmaci, dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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