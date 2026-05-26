Fano in tv | il volto di Raffaele Di Placido conquista Rai 3 con Tribù
Raffaele Di Placido è apparso su Rai 3 nella trasmissione Tribù, trasmessa martedì 26 maggio 2026. La puntata ha mostrato scene di persone che si incontrano e si abbracciano, con descrizioni di passi incrociati e corpi che si stringono. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media locali.
Fano (Pesaro e Urbino) martedì 26 maggio 2026 - “Passi che si incrociano, corpi che si stringono. Sembra quasi la descrizione di un incontro amoroso”. È iniziato così “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura c he da ieri porta il fanese Raffaele Di Placido ogni sera nell’access prime time di Rai 3. Un debutto importante per il divulgatore, autore e reporter originario di Fano, che per la prima volta passa dal ruolo di inviato e narratore a quello di conduttore centrale di un format quotidiano nazionale. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10, subito dopo “Blob”, storico appuntamento di Rai 3 che continua a registrare ascolti attorno al 4-5% di share. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Raffaele Di PlacidoLaureato in Scienze ambientali, si è specializzato negli anni in divulgazione televisiva. È noto per essere stato inviato del programma 'Una giornata particolare'. libero.it