Fano in tv | il volto di Raffaele Di Placido conquista Rai 3 con Tribù

Notizia in breve

Raffaele Di Placido è apparso su Rai 3 nella trasmissione Tribù, trasmessa martedì 26 maggio 2026. La puntata ha mostrato scene di persone che si incontrano e si abbracciano, con descrizioni di passi incrociati e corpi che si stringono. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media locali.