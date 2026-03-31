Stasera, martedì 31 marzo, torna su La7 il talk di approfondimento diMartedì condotto da Giovanni Floris. Dopo il record di ascolti della settimana precedente, il programma ospita come ospiti Aldo Cazzullo e Rocco Casalino. La puntata si concentra su temi di attualità e politica, con interventi di analisti e protagonisti del dibattito pubblico.

Dopo il record di ascolti della scorsa settimana, Giovanni Floris torna questa sera, martedì 31 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 31 marzo 2026. Giovanni Floris si chiede se questa sia la seconda fase del Governo o l’inizio di una sua implosione. A incidere su questo scenario sono gli strascichi della sconfitta referendaria sull’esecutivo, il clima all’interno dei partiti che compongono la maggioranza, le strategie, ma anche le difficoltà dell’opposizione, alle prese con il tentativo di costruire un’alternativa in grado di battere le destre. Attenzione, naturalmente, anche alla situazione internazionale, dalla guerra in Iran alle scelte sempre più imprevedibili del presidente USA Donald Trump, che seminano il panico sui mercati finanziari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Aldo Cazzullo e Rocco Casalino tra gli ospiti

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