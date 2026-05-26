Dopo quarant’anni, una delegazione di operai e familiari delle vittime dell’ex Isochimica di Pianodardine ha incontrato il commissario prefettizio. La richiesta principale è di ottenere una risposta definitiva sulla vicenda. L’incontro si è svolto questa mattina a Palazzo di Città, con i lavoratori che hanno espresso la volontà di chiudere definitivamente la questione. Nessun dettaglio sulle decisioni prese al termine dell’incontro.

AVELLINO — Ci sono voluti quarant'anni per arrivare a bussare a Palazzo di Città. Questa mattina una delegazione di operai e familiari delle vittime dell'ex Isochimica di Pianodardine è stata ricevuta dal commissario prefettizio Giuliana Perrotta. Portavano con sé due lettere — una indirizzata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Temi più discussi: Isochimica. Gli ex operai convocati dal Prefetto; Isochimica, operai e familiari ricevuti a Palazzo di Citta’ dal commissario Perrotta; L’ultimo atto del Commissario, Isochimica a Palazzo Chigi; Ex Isochimica, operai dal commissario prefettizio: Vogliamo una parola fine.

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