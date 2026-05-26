Milioni di italiani utilizzano eToro per investire i propri risparmi, attratti dalla piattaforma di social trading che permette di copiare le operazioni di altri utenti. La piattaforma è accessibile tramite un’applicazione mobile e un sito web, offrendo strumenti di analisi e un’interfaccia user-friendly. Non vengono fornite informazioni dettagliate sui rischi legati agli investimenti o sulla reale natura dei profitti, e la comunicazione si focalizza sui vantaggi e sulla semplicità d’uso.

C’era un tempo in cui investire in Borsa significava grafici incomprensibili, broker in giacca e cravatta e una buona dose di timore reverenziale. Poi sono arrivate le piattaforme digitali. E tra queste, eToro ha scelto una strada diversa: rendere il trading una sorta di rete sociale degli investimenti. Nata nel 2007 e oggi utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, la piattaforma si presenta come un ecosistema in cui comprare e vendere asset non è più un gesto isolato, ma un’attività condivisa. Azioni, criptovalute, Etf, materie prime e indici convivono in un’unica interfaccia pensata per essere accessibile anche a chi non ha mai aperto un conto di investimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - eToro: perché milioni di italiani ci investono i risparmi (e cosa non ti dicono)

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