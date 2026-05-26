Estrazioni del Lotto di martedì 26 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Martedì 26 maggio 2026 sono state estratte le combinazioni vincenti delle ruote del Lotto. Sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 60, 87, 47, 69 e 51. Per le altre ruote, i numeri più significativi includono 37 e 35 a Bari, 72 e 17 a Cagliari, 39 e 78 a Firenze, 44 e 30 a Genova, 18 e 29 a Milano, 72 e 26 a Palermo, 3 e 31 a Roma, 82 e 23 a Torino, e 79 e 68 a Venezia.
Ecco tutti i numeri estranei sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali: Bari: 37 35 74 51 18Cagliari: 72 17 29 1 88Firenze: 39 78 42 52 62Genova: 44 30 37 60 1Milano: 18 29 67 2 86Napoli: 60 87 47 69 51Palermo: 72 26 34 76 18Roma: 3 31 20 84 39Torino: 82 23 74 76 70Venezia: 79 68 33 87. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Estrazione del gioco del lotto di martedì 26 maggio 2026
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