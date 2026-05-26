Estrazioni del Lotto di martedì 26 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Notizia in breve

Martedì 26 maggio 2026 sono state estratte le combinazioni vincenti delle ruote del Lotto. Sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 60, 87, 47, 69 e 51. Per le altre ruote, i numeri più significativi includono 37 e 35 a Bari, 72 e 17 a Cagliari, 39 e 78 a Firenze, 44 e 30 a Genova, 18 e 29 a Milano, 72 e 26 a Palermo, 3 e 31 a Roma, 82 e 23 a Torino, e 79 e 68 a Venezia.