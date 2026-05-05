Estrazioni del Lotto di martedì 5 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Martedì 5 maggio 2026 si è tenuta l’estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in quella sessione. La pubblicazione dei risultati si è svolta secondo il consueto procedimento, con la comunicazione ufficiale dei numeri estratti sulla ruota campana. Nessuna informazione aggiuntiva è stata ancora fornita riguardo alle eventuali vincite o sviluppi successivi.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 5 maggio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 4 Aprile 2026

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