Estrazione Million Day di oggi 26 maggio 2026 | i numeri vincenti di martedì

Da tpi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’estrazione Million Day di oggi, 26 maggio 2026, si è svolta alle 19:00. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta, senza variazioni rispetto alle modalità abituali. La lotteria prevede la pubblicazione immediata dei numeri estratti sui canali ufficiali. I numeri di questa estrazione sono disponibili sul sito ufficiale e presso punti vendita autorizzati. Nessuna variazione nelle procedure di estrazione rispetto alle precedenti.

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Oggi, martedì 26 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 26 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 25 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 24 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 23 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 22 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 21 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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