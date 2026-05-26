L’estrazione Million Day di oggi, 26 maggio 2026, si è svolta alle 19:00. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta, senza variazioni rispetto alle modalità abituali. La lotteria prevede la pubblicazione immediata dei numeri estratti sui canali ufficiali. I numeri di questa estrazione sono disponibili sul sito ufficiale e presso punti vendita autorizzati. Nessuna variazione nelle procedure di estrazione rispetto alle precedenti.

Oggi, martedì 26 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 26 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 25 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 24 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 23 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 22 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 21 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 26 maggio 2026: i numeri vincenti di martedì

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 17 Marzo 2026

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