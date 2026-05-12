Estrazione Million Day di oggi 12 maggio 2026 | i numeri vincenti di martedì

L’estrazione del Million Day di oggi, 12 maggio 2026, si è svolta come di consueto, con la pubblicazione dei numeri vincenti in diretta. I risultati sono stati resi noti subito dopo l’estrazione, consentendo ai giocatori di verificare le proprie schedine. Come ogni giorno, l’evento ha attirato l’attenzione di molti, con numeri pubblicati sui canali ufficiali e condivisi nelle piattaforme di informazione.

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Oggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 12 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DELL’11 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 10 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 9 MAGGIOLE ESTRAZIONI DELL’8 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 7 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 12 maggio 2026: i numeri vincenti di martedì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 3 marzo 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 3 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Argomenti più discussi: Estrazione Million Day 11 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi domenica 3 maggio: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 6 maggio 2026: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 7 maggio 2026: i numeri vincenti. Ho bisogno di suggerimenti per nuovi show! reddit Estrazione Million Day di oggi martedì 8 maggio 2026 | Numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 8 maggio 2026, tutte le cinquine fortunate odierne ... ilsussidiario.net