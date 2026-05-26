Escursionisti di 80 e 84 anni precipitano in un dirupo | morta la donna tragedia in Canton Ticino

Da quicomo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 84 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo durante un'escursione nel Canton Ticino. La Polizia cantonale ha riferito che l'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di domenica. Un uomo di 80 anni che si trovava con lei è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. L’incidente ha coinvolto due escursionisti che stavano percorrendo un sentiero nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tragica notizia è stata comunicata nella serata di domenica dalla Polizia cantonale ticinese. Poco dopo le 17.30, in Val Porta, sopra Vogorno nel Locarnese in Canton Ticino, si è verificato un grave infortunio in montagna con esito mortale.Secondo una prima ricostruzione fornita dagli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bimbo di 2 anni trovato in piscina: rianimato sul posto, muore poco dopo. È tragedia in Canton TicinoUn bambino di due anni è stato trovato in una piscina nel Canton Ticino e, dopo essere stato rianimato sul posto, è deceduto poco dopo.

Tragedia nel Cilento, fidanzatini precipitano con l’auto in un dirupo: morti sul colpoNella notte in provincia di Salerno, due giovani fidanzati sono deceduti dopo che la loro auto è precipitata in un dirupo che si affaccia sul mare...

Temi più discussi: Escursionisti di 80 e 84 anni precipitano in un dirupo: morta la donna, tragedia in Canton Ticino; Friuli, trovati senza vita i due escursionisti dispersi in montagna; Trovati senza vita i due escursionisti dispersi venerdì sulle montagne del Friuli Venezia Giulia; Trovati morti due giovani escursionisti dispersi in Friuli: tragedia sulle montagne di Verzegnis.

Escursionisti di 80 e 84 anni precipitano in un dirupo: morta la donna, tragedia in Canton TicinoLa tragica notizia è stata comunicata nella serata di domenica dalla Polizia cantonale ticinese. Poco dopo le 17.30, in Val Porta, sopra Vogorno nel Locarnese in Canton Ticino, si è verificato un grav ... quicomo.it

escursionisti di escursionisti di 80 eEscursionista scivola lungo un sentiero: morto dopo la cadutaUn'altra tragedia in montagna: a perdere la vita un 71enne campano durante un'escursione dal lago di Castel San Vincenzo all'eremo di San Michele ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web