Escursionisti di 80 e 84 anni precipitano in un dirupo | morta la donna tragedia in Canton Ticino
Una donna di 84 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo durante un'escursione nel Canton Ticino. La Polizia cantonale ha riferito che l'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di domenica. Un uomo di 80 anni che si trovava con lei è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. L’incidente ha coinvolto due escursionisti che stavano percorrendo un sentiero nella zona.
La tragica notizia è stata comunicata nella serata di domenica dalla Polizia cantonale ticinese. Poco dopo le 17.30, in Val Porta, sopra Vogorno nel Locarnese in Canton Ticino, si è verificato un grave infortunio in montagna con esito mortale.Secondo una prima ricostruzione fornita dagli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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