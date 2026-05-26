Escursionisti di 80 e 84 anni precipitano in un dirupo | morta la donna tragedia in Canton Ticino

Notizia in breve

Una donna di 84 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo durante un'escursione nel Canton Ticino. La Polizia cantonale ha riferito che l'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di domenica. Un uomo di 80 anni che si trovava con lei è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. L’incidente ha coinvolto due escursionisti che stavano percorrendo un sentiero nella zona.