Esanatoglia ha ospitato la terza edizione di Andar per borghi e castelli

Notizia in breve

A Esanatoglia si è svolta la terza edizione di “Andar per Borghi e Castelli”. L’evento ha visto due gruppi di oltre 40 auto d’epoca partire da Montecassiano e dal fabrianese, percorrendo i percorsi del maceratese per incontrarsi nel paese di circa 2000 abitanti ai piedi. La manifestazione si è svolta lungo percorsi organizzati nei territori di queste zone.