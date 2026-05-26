Esanatoglia ha ospitato la terza edizione di Andar per borghi e castelli
A Esanatoglia si è svolta la terza edizione di “Andar per Borghi e Castelli”. L’evento ha visto due gruppi di oltre 40 auto d’epoca partire da Montecassiano e dal fabrianese, percorrendo i percorsi del maceratese per incontrarsi nel paese di circa 2000 abitanti ai piedi. La manifestazione si è svolta lungo percorsi organizzati nei territori di queste zone.
ESANATOGLIA - La terza edizione di “Andar per Borghi e Castelli” si è sviluppata sui percorsi del maceratese da Montecassiano e contemporaneamente dal fabrianese per ricongiungere due gruppi di oltre 40 equipaggi di auto d’epoca ad Esanatoglia, suggestivo paese di circa 2000 abitanti ai piedi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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