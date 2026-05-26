ersilia cedro guida fdi nella nuova fase di reggio

Notizia in breve

Ersilia Cedro, presidente locale di Fratelli d’Italia, ha commentato i risultati delle ultime elezioni amministrative e ha annunciato le priorità politiche del partito nel nuovo Consiglio Comunale. La dirigente ha evidenziato l’intenzione di concentrarsi su alcuni temi specifici, senza fornire dettagli su eventuali cambiamenti di strategia o alleanze. La sua dichiarazione si limita a illustrare le linee generali di azione del partito nel contesto della nuova amministrazione comunale.