Ersilia Cedro guida FdI nella nuova fase di Reggio
Ersilia Cedro, presidente locale di Fratelli d’Italia, ha commentato i risultati delle ultime elezioni amministrative e ha annunciato le priorità politiche del partito nel nuovo Consiglio Comunale. La dirigente ha evidenziato l’intenzione di concentrarsi su alcuni temi specifici, senza fornire dettagli su eventuali cambiamenti di strategia o alleanze. La sua dichiarazione si limita a illustrare le linee generali di azione del partito nel contesto della nuova amministrazione comunale.
La Presidente cittadina di Fratelli d’Italia commenta il risultato elettorale e traccia la linea politica del partito nel nuovo Consiglio Comunale.. Nella nota diffusa all’indomani dell’elezione del nuovo sindaco di Reggio Calabria, la Presidente cittadina di Fratelli d’Italia, Ersilia Cedro, offre una chiave di lettura politica chiara e determinata. In primo luogo, il risultato ottenuto dal partito non è soltanto un dato elettorale, ma soprattutto un segnale di fiducia che, di conseguenza, ridisegna gli equilibri della città. Inoltre, la crescita registrata da Fratelli d’Italia conferma un radicamento sempre più evidente, mentre la partecipazione dei cittadini evidenzia un desiderio diffuso di cambiamento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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