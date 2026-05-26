Una donna ha subito un'aggressione fisica da parte dei vicini di casa in un condominio. Secondo quanto riferito, è stata colpita e picchiata durante un episodio che ha lasciato tutti scioccati. La vittima ha dichiarato di sentirsi ancora incredula per quanto accaduto e di essere molto scossa dall’accaduto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti.

di Giovanni Fiorentino CASTELFIORENTINO "Sono ancora profondamente scossa da quel che è successo, ancora non mi sembra vero. Eppure, due persone sono entrate in casa mia, nonostante la porta fosse chiusa, e mi hanno preso a calci e pugni. Non scherzo quando dico che, se non ci fosse stata mia madre, forse sarei morta. Sono piena di lividi e contusioni, sono stata al pronto soccorso nelle scorse ore e a breve andrò a sporgere denuncia dai carabinieri". E’ la testimonianza choc di Alice, che asserisce di esser stata picchiata da una coppia di vicini di casa di origini magrebine. Un’aggressione risalente al primo pomeriggio di domenica scorsa, che sarebbe scaturita da una discussione, che è degenerata sfociando in un vero e proprio pestaggio con la vittima rimasta ferita sul corpo e nella mente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Episodio choc in un condominio: "Picchiata dai vicini di casa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Condominio, stop alle spese anticipate dai vicini per chi non paga le rate: cosa cambiaDa oggi, i vicini che anticipano le spese condominiali per chi non ha saldato le rate non potranno più recuperare facilmente quanto speso, secondo le...

Madre e figlia trovate senza vita. L’allarme lanciato dai vicini di casaNel primo pomeriggio, i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando un forte odore proveniente da un’abitazione.

Temi più discussi: L’incubo delle Cascine. Un’altra donna molestata: Sono ancora sotto choc; Parma, prof aggrediti e picchiati da studenti: il video choc sui social; Arbitro di 16 anni picchiato in campo da un calciatore: pubblico sotto choc; Palermo, episodio shock: Fiat 500L con 14 bambini a bordo, una donna denunciata.

Episodio choc in un condominio: Picchiata dai vicini di casaUna donna racconta la brutale aggressione subita dopo una discussione con una coppia di coniugi. La vittima: Se non ci fosse stata mia madre, sarei morta. Sono piena di lividi e contusioni. Ho dolore ... lanazione.it

Abbiamo fatto un test di assaggio alla cieca in stile GMM con il cioccolato Tony’s Chocolonely a casa. reddit

Arbitro di 16 anni picchiato in campo da un calciatore: pubblico sotto chocSassari L'ennesimo episodio di violenza nei confronti di un arbitro minorenne, addirittura sedicenne è andato in scena a Usini nella gara tra Gymnasium Sassari e Gs Monserrato. Il match era giunto al ... lanuovasardegna.it

Cataliotti a Rai1 dice di aver smontato tutti i punti della Procura Anche il pomello è già non c’è l’impronta di #Sempio Il telo dove lo lasciamo Catacosa? Magari aveva le mani lavate? Avrà preso a calci la porta come disse la criminologa attentissima! Neanch x.com