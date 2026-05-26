Entrò nella palestra della scuola a Bitetto | accusato di aver interrotto le lezioni assolto dopo 3 anni

Un ragazzo minorenne di Bari è stato assolto dopo oltre tre anni di processo. Era stato accusato di aver violato le regole entrando nella palestra di una scuola a Bitetto e di aver interrotto le lezioni, senza autorizzazione. Il giudice ha deciso di assolverlo, chiudendo così il procedimento avviato davanti al Tribunale per i Minorenni di Bari.

Un minore barese era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni di Bari con l'accusa di interruzione di pubblico servizio: oltre tre anni fa si sarebbe introdotto e trattenuto arbitrariamente nella palestra del liceo scientifico Amaldi di Bitetto, senza averne diritto. Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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