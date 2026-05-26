Elezioni Reggio Calabria 2026 i voti di tutte le liste e dei candidati al consiglio comunale

A Reggio Calabria sono stati pubblicati i risultati parziali delle elezioni comunali, con 190 sezioni su 196 già scrutinati. Mancano ancora da conteggiare i voti di sei sezioni. I dati disponibili comprendono i voti delle liste e dei candidati al consiglio comunale, secondo quanto comunicato dal sito del Comune. Lo spoglio è ancora in corso, e i risultati definitivi non sono stati ancora resi noti.

Qui verranno pubblicati i voti delle liste e dei candidati al consiglio comunale di Reggio Calabria Dati dal sito del Comune di Reggio CalabriaNon si è ancora concluso lo spoglio a Reggio Calabria: mancano all’appello 6 sezioni su 196, con 190 già scrutinati. La tornata elettorale ha comunque. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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