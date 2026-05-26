Elezioni comunali nel Reggino | ecco la mappa dei nuovi sindaci

Durante le elezioni comunali nel Reggino sono stati eletti nuovi sindaci e confermati alcuni sindaci uscenti. La partecipazione alle urne ha rappresentato un aspetto rilevante, evidenziando il livello di affluenza alle votazioni. La mappa dei risultati mostra i Comuni in cui si sono verificati cambiamenti rispetto alle elezioni precedenti, ma non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui nomi dei candidati vincenti.

Tra conferme e cambiamento, la mappa dei sindaci eletti nei Comuni al voto del Reggino consegna soprattutto un dato importante di partecipazione. I cittadini si sono recati alle urne migliorando quasi sempre la percentuale di affluenza rispetto alla precedente tornata elettorale. Un altro dato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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