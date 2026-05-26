Elezioni Casalnuovo Silvestro FI | Intimidazioni gravi urgenti risposte dallo stato

Da puntomagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state segnalate intimidazioni gravi durante le elezioni a Casalnuovo, spingendo a chiedere interventi immediati da parte dello Stato. La richiesta riguarda misure di sicurezza per garantire il voto libero e proteggere i cittadini coinvolti. La situazione ha portato a una richiesta di risposte urgenti per contrastare episodi che minano il normale svolgimento delle elezioni.

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Gravi episodi denunciati: servono sicurezza e interventi immediati a tutela del voto libero a Casalnuovo.. “Esprimo la mia totale e ferma solidarietà alla candidata sindaco Nicoletta Romano per i gravissimi fatti descritti nel suo esposto-denuncia inviato al Prefetto di Napoli e alla Procura della Repubblica, un atto necessario che accende i riflettori su intollerabili episodi di condizionamento, pressioni e intimidazioni volti a inquinare il voto e a limitare il libero esercizio democratico nel territorio di Casalnuovo durante le ultime consultazioni elettorali. Di fronte a metodologie inaccettabili che minacciano le nostre istituzioni, è... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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