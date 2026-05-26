Elezioni amministrative 2026 tutti i sindaci eletti in provincia di Palermo

Nelle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Palermo, l’affluenza complessiva ha superato il 57%, con oltre 78 mila votanti. Il livello di partecipazione più alto si è registrato a Scillato, con il 79%, anche se si tratta di un centro con pochi elettori. Il minimo si è verificato a Carini, con il 46%, un comune con una delle più grandi popolazioni elettorali della provincia.

Oltre 78 mila votanti con affluenza complessiva media di oltre il 57% compresi tra il picco del 79% a Scillato, che però era tra i centri con meno elettori, e il minimo del 46% di Carini, che al contario era il comune con la popolazione elettorale maggiore. Quattro donne che vestiranno la fascia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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ELEZIONI COMUNALI: ELETTI I NUOVI SINDACI DI OTTO COMUNI DELLA PROVINCIA | 25/05/2026

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