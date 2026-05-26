Elezioni Agrigento 2026 i risultati per i 4 candidati a sindaco | voti e percentuali

Nelle elezioni comunali di Agrigento del 2026, sono stati comunicati i risultati per i quattro candidati a sindaco. Al comitato elettorale del candidato Michele Sodano, si sono attese notizie fino a poche ore prima dell’alba. I dati ufficiali mostrano le percentuali di voto e i numeri di preferenze ottenuti da ciascun candidato, ma non sono stati ancora resi pubblici i risultati definitivi.

Al comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano ci hanno sperato fino a poco prima dell'alba. “Tutto può accadere, tutto può accadere”, dicevano i sostenitori del giovane agrigentino. Facce stanche, pacchetti di sigarette vuoti, una trentina di persone non si sono arrese e anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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