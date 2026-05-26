Elezioni a Novate Nonini riconfermato | le parole di vincitori e vinti

Il sindaco uscente di Novate Mezzola ha ottenuto la riconferma con un risultato chiaro durante le elezioni di fine maggio. La lista civica di cui fa parte ha ottenuto la maggioranza dei voti, confermando la volontà di mantenere la guida del paese. Gli elettori hanno scelto di proseguire sulla stessa strada, premiando la continuità con il primo cittadino uscente. La vittoria è stata netta e senza margine di dubbio.

Gli elettori di Novate Mezzola hanno scelto la continuità. Nelle elezioni comunali svoltesi domenica 24 e lunedì 25 maggio, il sindaco uscente Fausto Nonini è stato riconfermato alla guida del paese con un risultato netto: la lista civica “Nova.te” ha ottenuto il 71,83% dei voti, superando. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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