ELEZIONI A CESA Bove sorpassa Bortone | entra in Consiglio con 402 preferenze

Nel risultato delle elezioni a Cesa, Bove ha superato Bortone e conquistato l’ultimo seggio in Consiglio comunale con 402 preferenze. Dopo ore di verifiche sulle preferenze espresse, si è risolto il rebus riguardante l’ultimo seggio dell’opposizione nella lista “Cesa in Comune”. La situazione si è definita dopo controlli approfonditi, confermando il cambio di posizione tra i candidati.

Colpo di scena nello scrutinio del nuovo Consiglio comunale di Cesa. Dopo ore di verifiche e controlli sulle preferenze, è stato infatti sciolto il rebus relativo all’ultimo seggio dell’opposizione della lista “Cesa in Comune”.In un primo momento Amelia Bortone e Cesario Bove risultavano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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