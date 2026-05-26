Elezioni 2026 risultati dello spoglio per il candidato sindaco di Reggio Calabria

Il candidato sindaco di Reggio Calabria è stato eletto con 59% dei voti, secondo i risultati dello spoglio. Il segretario regionale di Forza Italia in Calabria ha ottenuto la maggioranza dei consensi, confermando la vittoria alle elezioni comunali. I dati ufficiali mostrano un’affluenza alle urne significativa, con una percentuale di votanti che ha contribuito alla conferma del risultato. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.

Il segretario regionale di Forza Italia in Calabria, Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria, ottenendo 59.214 voti, pari al 65,58%, distanziando nettamente il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, fermatosi a 22.302 voti (24,74%). Si amplia ulteriormente la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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