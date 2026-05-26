Ogni estate, i programmi pomeridiani di Canale 5 sono dedicati alle soap opera, con episodi in sequenza. Oggi, il palinsesto prevede nuove puntate di serie già note e alcune repliche, trasmesse senza pause. La programmazione si concentra su trame che coinvolgono personaggi e situazioni familiari, con un ritmo serrato. La fascia oraria si mantiene stabile, offrendo continuità agli spettatori che seguono le vicende delle soap quotidianamente.

Come accade ogni estate, un pomeriggio a tutta soap attende i telespettatori di Canale 5. Da mercoledì 3 giugno, dopo la fine di Uomini e Donne, saranno quattro le ‘proposte in rosa’ scelte per intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset nei mesi più caldi dell’anno, tra intrighi, colpi di scena e segreti da svelare. Il pomeriggio partirà alle 13.40 con il consueto appuntamento in compagnia di Beautiful. Alle 14.10 seguiranno invece le vicende delle famiglie Argun e Ekinci, protagoniste indiscusse di Forbidden Fruit, con la quarta stagione in partenza. Alle 14.45 debutterà, proprio il 3 giugno, Far Away, la nuova dizi turca interpretata da Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ecco il ‘nuovo’ pomeriggio a tutta soap di Canale 5

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