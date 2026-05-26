Ebola paura rientrata nel Comasco | negativi i due ricoverati rientrati dall’Uganda

Due persone ricoverate nel Comasco dopo aver rientrato dall’Uganda con febbre alta, vomito e diarrea sono risultate negative all’Ebola. I soggetti sono stati sottoposti ai test preventivi previsti in casi sospetti, attivati subito dopo i sintomi. Le autorità sanitarie hanno monitorato la situazione senza che si rendessero necessarie ulteriori misure. I risultati dei test hanno escluso la presenza del virus.

Erano rientrati dall’Uganda nel Comasco accusando febbre alta, vomito, diarrea e altri sintomi che hanno fatto scattare immediatamente il protocollo sanitario previsto per i casi sospetti di Ebola. Momenti di forte apprensione nelle scorse ore tra Lurate Caccivio e Bulgarograsso, dove vivono i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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