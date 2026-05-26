Ebola nove ore di allarme rientrato | i missionari al Sacco raffica di test Ma hanno un batterio intestinale

Dopo nove ore di allarme, i missionari ricoverati all’ospedale Sacco di Milano sono stati sottoposti a una serie di test, tra cui analisi virologiche. I risultati hanno escluso infezioni da Ebola. Tuttavia, sono stati trovati batteri intestinali, che hanno portato a ulteriori accertamenti. L’allarme è stato rientrato e le autorità sanitarie hanno comunicato che non ci sono rischi di diffusione dell’Ebola.

Milano – “Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell’ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo”. In particolare i test per l’Ebola “su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda sono negativi”. La notizia, che arriva passate le 20.30 in contemporanea dal ministero della Salute e dalla Regione Lombardia, è quella che in provincia di Como e non solo aspettano con ansia da una decina di ore. La giornata a Lurate Caccivio e Bulgarograsso era iniziata con personale sanitario dell’Areu e del Sacco scafandrato e scortato dai pompieri del nucleo batteriologico che prelevava su due ambulanze a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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