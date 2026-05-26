Il ceppo Ebola Bundibugyo sta circolando nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati identificati alcuni Paesi come a rischio di diffusione del virus. La diffusione dipende da diversi fattori, tra cui i contatti con persone infette e le condizioni di igiene. Non sono stati segnalati casi in altri Paesi finora. Le autorità monitorano la situazione e adottano misure di prevenzione.

Una nuova epidemia di Ebola è in corso in queste settimane nella Repubblica Democratica del Congo e le autorità sanitarie internazionali non nascondono la preoccupazione, soprattutto dopo dei casi sospetti identificati al di fuori del Paese - inclusi due in Italia poi risultati negativi. Secondo l'Africa CDC, sono dieci i Paesi africani a rischio di contagio oltre al Congo e all'Uganda, già coinvolta: Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia. Lo ha dichiarato il direttore Jean Kaseya durante un briefing, delineando una mappa del rischio che abbraccia un'ampia porzione del continente e che impone un monitoraggio serrato da parte della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ebola: la mappa del rischio. I Paesi in pericolo e i fattori che influenza la diffusione

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