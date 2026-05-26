Una folla di fan ha occupato con tende lo spazio davanti allo stadio Romeo Neri, creando un presidio permanente. I partecipanti dichiarano di vivere per l’artista e di aver scelto di stabilirsi lì, in attesa del suo concerto. La manifestazione, iniziata il giorno prima, continua senza sosta, con numerose tende e persone che trascorrono le giornate e le notti sotto il sole e la pioggia. Nessuna autorità ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’occupazione.

Rimini, 26 maggio 2026 – Una distesa di tende piantate con orgoglio davanti ai cancelli del Romeo Neri, a difendere il proprio metro quadro di asfalto. Anche sotto il sole battente. A Rimini, a quattro giorni dalla ‘data zero’ del Vasco Live – e tre dal soundcheck dedicato agli iscritti del Blasco fanclub – la ‘ Vascomania’ sale sempre più. Se fino a qualche giorno fa le tende schierate nel parcheggio dello stadio erano una ventina, oggi se ne contano già il doppio. Fan in arrivo anche dall’estero. I fan (la ‘combriccola del Blasco’) arrivano da ogni angolo d’Italia e persino dall’estero: molti erano qui in prima fila anche nel 2023 e, tra le file, spicca anche la tenda simbolo del ‘numero 1’ del mitico concerto di Modena Park. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È sempre Vasco-mania, cresce l’attesa in tenda: “Noi viviamo per lui”

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