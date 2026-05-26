Un allenatore è stato licenziato in modo improvviso dal suo club, senza preavviso. Un altro tecnico è attualmente senza squadra, mentre una grande squadra mantiene il suo allenatore in carica, nonostante i costi elevati. La situazione tra i vari allenatori nel calcio professionistico si presenta complessa, con cambi di panchina frequenti e decisioni rapide.

Allegri tutti gli altri. Quelli che hanno un progetto, un gioco da mettere in campo e una società che li sostiene. Allegri sono Cristian Chivu e Cesc Fabregas che per un anno si sono annusati, piaciuti, copiati, alla ricerca della mossa più estrema. E alla fine hanno vinto tutto; per i lariani entrare nell’Europa che conta è uno scudetto. Allegri anche Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il primo perché strizza le squadre che allena, le porta al limite, entra nella testa dei giocatori e se non arriva primo, arriva secondo; l’altro perché non lascia nulla al caso, chiede il 110% ai suoi guerrieri, non scende a patti con nessuno (vedi caso Claudio Ranieri). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - È l’ecatombe degli allenatori senza idee

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