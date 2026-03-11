È il momento di dire addio alle mensole a giorno in cucina | fanno sembrare la casa vecchia

Le mensole a giorno, molto diffuse nelle cucine degli anni 2000, sono considerate oggi datate e danno un aspetto retrò all’ambiente. Sempre più persone scelgono di eliminarle per modernizzare gli spazi domestici. Le soluzioni alternative includono mensole chiuse o mobili con ante che conferiscono un tocco più contemporaneo. La tendenza attuale spinge a rinnovare gli interni adottando soluzioni più eleganti e funzionali.

Le mensole a giorno sono state un must delle cucine dell'inizio degli anni 2000 ma ad oggi risultano un tantino superate, tanto da rendere retrò l'intera casa: ecco come sostituirle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

