A Roma, durante una manifestazione organizzata dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, è stato annunciato che si terranno due pasti per aiutare chi non ha cibo. L'iniziativa invita a saltare due pasti come gesto di solidarietà per sensibilizzare sulla fame nel mondo. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e rappresentanti dell’organizzazione, che hanno promosso questa azione come esempio di aiuto concreto.

Saltare due pasti per aiutare chi non ha nulla. È questo il messaggio lanciato a Roma durante la manifestazione promossa dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Un’iniziativa semplice solo in apparenza ma capace di trasformarsi in una gigantesca rete internazionale di solidarietà concreta. Nel 2025 il progetto ha già consentito di raccogliere oltre 1,58 miliardi di dollari destinati ad aiuti alimentari e interventi umanitari in numerosi Paesi del mondo. Alla manifestazione romana hanno partecipato anche numerosi ex appartenenti alla comunità religiosa, uniti dall’idea che aiutare chi soffre venga prima delle differenze personali e spirituali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Due pasti per sfamare il mondo, una grande lezione di solidarietà

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Ai DramaShe Came to Rob the Mansion. She Left With the Family.

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