Drammatico frontale tra auto e moto | muore un ragazzo di 24 anni

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni è morto in un incidente frontale tra moto e auto lungo la strada 469, nel tratto del “curvone”. La motocicletta si muoveva in direzione Capriolo, mentre l’auto proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è avvenuto poco dopo le 19, poco distante da un punto di curva. La Polizia Stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.