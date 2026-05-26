Drammatico frontale tra auto e moto | muore un ragazzo di 24 anni
Un giovane di 24 anni è morto in un incidente frontale tra moto e auto lungo la strada 469, nel tratto del “curvone”. La motocicletta si muoveva in direzione Capriolo, mentre l’auto proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è avvenuto poco dopo le 19, poco distante da un punto di curva. La Polizia Stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Una moto che viaggia verso Capriolo, un'auto che procede in direzione opposta e l'impatto frontale lungo il "curvone"della sp 469: è questa la prima ricostruzione al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, dell'incidente costato la vita a un motociclista di 24 anni poco dopo le 19 di oggi, martedì. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026
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