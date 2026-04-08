Drammatico frontale auto-moto | ragazzo muore all' ospedale Civile

Da bresciatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 31 anni ha perso la vita all'ospedale Civile di Brescia dopo essere stato coinvolto in un incidente frontale tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in provincia di Mantova. L'incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo un veicolo e una motocicletta. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate dal motociclista si sono rivelate fatali.

È spirato all’ospedale Civile di Brescia Vasile Gogolniceanu, il motociclista di 31 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in provincia di Mantova. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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