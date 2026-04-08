Drammatico frontale auto-moto | ragazzo muore all' ospedale Civile

Un giovane di 31 anni ha perso la vita all'ospedale Civile di Brescia dopo essere stato coinvolto in un incidente frontale tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in provincia di Mantova. L'incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo un veicolo e una motocicletta. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate dal motociclista si sono rivelate fatali.

È spirato all’ospedale Civile di Brescia Vasile Gogolniceanu, il motociclista di 31 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in provincia di Mantova. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Muore nell’incidente, tragico frontale tra moto e autoLa Spezia, 4 aprile 2026 – Un altro tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 aprile. Temi più discussi: Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infarto; Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducente; Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. Quella curva maledetta; Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anni. Tragedia in vacanza: coppia veneta muore in moto nello schianto frontaleDrammatico incidente a Sarzana: coppia veneta muore in moto, automobilista ricoverato per infarto. nordest24.it Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infartoDramma sul ponte del Magra: due turisti perdono la vita nell'impatto. Il conducente dell'auto, sotto shock per l'accaduto, è stato trasportato in gravi ... ilsecoloxix.it VICOVARO – Scontro frontale sulla via Tiburtina: 4 feriti - Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 3 aprile, sulla via Tiburtina, nel territorio di Vicovaro Mandela. Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è - facebook.com facebook Leggi la notizia : Un drammatico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha sottratto la vita a un uomo, lasciando un’intera comunità sotto shock. Una collisione frontale tra un furgone e un’auto, l’ennesima tragedia che… #IncidenteStradale #Sicurez x.com