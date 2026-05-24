Dove vedere in tv Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Jasmine Paolini affronterà Dayana Yastremska nel singolare di Roland Garros 2026. La campionessa in carica, che aveva rinunciato a disputare il doppio con Sara Errani, si concentrerà sulla partita di singolare. La sfida tra le due giocatrici è prevista nell’ambito del torneo, con orario e programma ancora da comunicare. La partita sarà visibile in streaming e in diretta televisiva.