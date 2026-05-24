Dove vedere in tv Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 | orario programma streaming
Jasmine Paolini affronterà Dayana Yastremska nel singolare di Roland Garros 2026. La campionessa in carica, che aveva rinunciato a disputare il doppio con Sara Errani, si concentrerà sulla partita di singolare. La sfida tra le due giocatrici è prevista nell’ambito del torneo, con orario e programma ancora da comunicare. La partita sarà visibile in streaming e in diretta televisiva.
La sfida del primo turno che vedrà scendere in campo l’italiana e l’ucraina sarà la prima del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court Simonne Mathieu: nei sette precedenti l’azzurra ha vinto in sei occasioni, perdendo una sola volta. Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori a breve in campo! Seconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike. Partito dalla Corea del Sud, il massimo circuito internazionale si. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it
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