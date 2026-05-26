Dopo ' The Voice Generations' Matilde Montanari conquista anche gli studi de ' I fatti vostri' | Mia zia? Un dono della vita
Dopo aver partecipato a 'The Voice Generations', Matilde Montanari è stata ospite negli studi di 'I fatti vostri'. La cantante di Forlì ha condiviso un pensiero sulla propria famiglia, definendo la zia un dono della vita. La sua voce e la sua presenza stanno attirando attenzione nel panorama musicale italiano, portando avanti un percorso di crescita e visibilità.
C’è una Forlì che canta, che emoziona e che, passo dopo passo, si sta prendendo lo spazio che merita nel panorama musicale nazionale. Dopo il travolgente successo a “The Voice Generations” su Rai Uno, la giovanissima Matilde Montanari, accompagnata dall’immancabile zia Sara, è approdata su Rai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In Cose della vita, Francesco e Paola | The Voice Generations Blind Auditions
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