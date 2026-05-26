Dopo ' The Voice Generations' Matilde Montanari conquista anche gli studi de ' I fatti vostri' | Mia zia? Un dono della vita

Notizia in breve

Dopo aver partecipato a 'The Voice Generations', Matilde Montanari è stata ospite negli studi di 'I fatti vostri'. La cantante di Forlì ha condiviso un pensiero sulla propria famiglia, definendo la zia un dono della vita. La sua voce e la sua presenza stanno attirando attenzione nel panorama musicale italiano, portando avanti un percorso di crescita e visibilità.