Andy Robertson ha disputato l’ultima partita con il Liverpool domenica, in un pareggio per 1-1 contro il Brentford, partendo insieme a Mohamed Salah. Poco prima, aveva ricordato come, dopo i trofei vinti, la squadra si fosse riunita su un aereo per partecipare al funerale di un compagno. La morte di Diogo Jota ha avuto un impatto significativo sul team, che ha affrontato il momento con una formazione composta da Salah e altri giocatori.

Sito inglese: Andy Robertson ha giocato la sua ultima partita per il club nel pareggio per 1-1 di domenica contro il Brentford, partendo insieme all’icona Mohamed Salah. Il terzino sinistro si è unito ai Reds nel 2017, con Diogo Jota che si è unito al 2020, e la coppia ha trascorso i successivi cinque anni alzando trofei insieme in Inghilterra. Il Liverpool, vincitore del titolo di Premier League 202425, ha resistito a un torrido quinto posto in questa stagione con soli 60 punti, e l’impatto della scomparsa di Jota su quella dura prova è stato descritto dallo scozzese in una recente chiacchierata davanti alla telecamera con due leggende del gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Dopo l’apice della scorsa stagione, la prima volta che ho visto i ragazzi dopo i giorni dei trofei, eravamo su un aereo per andare al funerale di uno dei nostri compagni” Andy Robertson descrive l’impatto della morte di Diogo Jota sul Liverpool

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