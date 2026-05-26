Dopo la chiusura del Ponte di Brivio più agenti della Polizia locale e controlli rafforzati

Dopo la chiusura del Ponte di Brivio, sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale e aumentati gli agenti in servizio. La chiusura ha causato code e rallentamenti sulla viabilità dell’Isola bergamasca, prolungando i disagi già presenti negli ultimi mesi. Le autorità hanno intensificato i controlli per monitorare la situazione e gestire meglio il traffico, che continua a essere rallentato in diverse zone della zona. La chiusura del ponte rimane in vigore, senza indicazioni di riapertura imminente.

Tra code, rallentamenti e disagi che da mesi pesano sulla viabilità dell’Isola bergamasca, la Regione Lombardia corre ai ripari rafforzando i controlli e aumentando la presenza della Polizia locale nei territori attorno a Cisano Bergamasco, uno dei punti più critici dopo la chiusura del Ponte di Brivio. Più agenti sulle strade e orari di servizio estesi sono le misure previste dalla delibera approvata dalla Giunta regionale per cercare di alleggerire il traffico lungo la Statale 342 Briantea e nelle aree limitrofe. leggi anche. Il punto Ponte di Brivio chiuso, la sindaca di Cisano sul caos traffico: “Problemi su problemi in un territorio già fragile”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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