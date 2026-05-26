Dopo il dramma del Covid vola il mercato agricolo | più 10 % di afflusso

Dopo la fine della fase più critica della pandemia, il mercato agricolo di piazza della Repubblica a Mejaniga di Cadonehge ha visto un aumento del 10% di visitatori. L’afflusso di persone è cresciuto rispetto ai periodi precedenti, portando a un incremento delle vendite e della presenza di bancarelle. La variazione si è verificata subito dopo il calo dei contagi e la ripresa delle attività commerciali.

«Terminata la fase caratterizzata dal Covid il mercato agricolo di piazza della Repubblica, a Mejaniga di Cadonehge, ha registrato un incremento del 10% in termini di afflusso. Sempre di più la gente sceglie prodotti stagionali, genuini e garantii». Così il presidente de La Spesa in campagna Cia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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