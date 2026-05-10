Prima e dopo il Covid Misericordie in 10 anni | 800mila emergenze
Negli ultimi dieci anni, le associazioni di volontariato hanno affrontato quasi 790.000 interventi di emergenza, percorrendo complessivamente oltre 66 milioni di chilometri. Il numero di chiamate e interventi è aumentato nel periodo, con una variazione significativa prima e dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. I dati raccolti mostrano l’impegno costante delle organizzazioni in diverse situazioni di crisi.
In 10 anni hanno gestito 789.850 emergenze e macinato la distanza record di 66.909.720 chilometri. È la fotografia d’impatto del decennio 2016-2025 delle Misericordie del coordinamento dell’area fiorentina, scattata ieri nel corso dell’evento celebrativo per i 10 anni di impegno sul territorio, al Teatro Cartiere Carrara, dal titolo ’Misericordie Oggi: servire con fedeltà, crescere con coraggio, innovare con visione’. A rendere possibile questa imponente macchina del soccorso e dell’assistenza è stato il contributo vitale di circa 10mila volontari all’anno: 46.623 consorelle e 60.860 confratelli che, nel decennio, si sono alternati sulle ambulanze e nei servizi di prossimità.🔗 Leggi su Lanazione.it
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