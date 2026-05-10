Prima e dopo il Covid Misericordie in 10 anni | 800mila emergenze

Negli ultimi dieci anni, le associazioni di volontariato hanno affrontato quasi 790.000 interventi di emergenza, percorrendo complessivamente oltre 66 milioni di chilometri. Il numero di chiamate e interventi è aumentato nel periodo, con una variazione significativa prima e dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. I dati raccolti mostrano l’impegno costante delle organizzazioni in diverse situazioni di crisi.

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