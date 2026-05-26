Dopo gli Internazionali al Foro Italico arriva il torneo mondiale di padel

Dal 31 maggio al 7 giugno si svolgerà la quinta edizione del BNL Italy Major Premier Padel al Parco del Foro Italico. L'evento si inserisce nel circuito mondiale di padel e si svolge a Roma, che si conferma come uno dei quattro tornei principali a livello internazionale, insieme a Parigi, Acapulco e Kuwait City. La manifestazione prevede la partecipazione di giocatori provenienti da diversi paesi.

Dal 31 maggio al 7 giugno al Parco del Foro Italico si terrà la quinta edizione del BNL Italy Major Premier Padel, con Roma che si conferma uno dei quattro major insieme a Parigi, Acapulco e Kuwait City. Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel: “Dopo il clamoroso successo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Internazionali, è Sinner -day: Foro Italico in delirio, fra cori e santini

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