Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso il suo controllo sanitario semestrale presso il Walter Reed National Military Medical Center, affermando che i risultati sono perfetti. La comunicazione è stata fatta tramite il suo account social, senza ulteriori dettagli sui risultati degli esami o sulla sua condizione di salute.

«Il risultato della mia visita medica semestrale è perfetto». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul suo social network di aver concluso il controllo sanitario presso il Walter Reed National Military Medical Center. Il presidente ha spiegato di aver terminato gli accertamenti medici e di essere rientrato alla Casa Bianca, definendo l’esito del check-up pienamente soddisfacente. Il terzo controllo medico in poco più di un anno. Si tratta del terzo controllo sanitario effettuato da Trump negli ultimi 13 mesi. Il presidente statunitense, che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni, ha più volte sottolineato durante la campagna elettorale la propria energia fisica, contrapponendosi al suo predecessore Joe Biden. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donald Trump, annuncio dopo la visita medica: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump annuncia lattacco allIran

Notizie e thread social correlati

Donald Trump in ginocchio, l’ipotesi drastica degli oppositori: cosa sta succedendo, è caosNegli Stati Uniti si registra un aumento delle tensioni politiche mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato.

“Parlo più io a nome della Gran Bretagna che lui. Come sta sua moglie Meghan?”: Donald Trump prende in giro il Principe Harry dopo la visita e il discorso in UcrainaDurante un evento pubblico, Donald Trump ha commentato ironicamente il discorso del principe Harry in Ucraina, chiedendo “Salutami Meghan”.

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Stop ai soldati Usa in Europa, anzi no. L'ennesimo voltafaccia di Trump preoccupa la Nato; Iran-Usa, Trump: Accordo ad un passo. Ecco l'intesa per chiudere la guerra; Prezzi del petrolio in calo dopo che Trump annulla l'attacco militare all'Iran.

Le carte perdenti in mano a Donald Trump ?Vicini a un nuovo attacco all’Iran, ma anche ad una tregua Trump cerca la via d’uscita, oggi atteso un annuncio Teheran propone un rinvio sull’uranio e un’intesa in 14 punti Washington può accettarla Netanyahu, n x.com

Sticker Drop - Donald Trump è un… Tributo a Mean Girls reddit

Donald Trump, annuncio dopo la visita medica: cosa sta succedendoIl risultato della mia visita medica semestrale è perfetto. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul suo social ... thesocialpost.it

La Polonia ringrazia Trump per il dispiegamento di 5mila soldatiIl ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski ha ringraziato il presidente Donald Trump per la promessa di confermare il dispiegamento di 5.000 soldati americani in Polonia. avvenire.it