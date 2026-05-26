Domenica In e quel trucchetto dello spezzatino negli ascolti | la parte più vista dura in realtà solo 27 minuti

“Domenica In”, nella puntata del 24 maggio, ha raggiunto il 19,5% di share. Ottimo dato, se non fosse che il riferimento è alla prima parte di trasmissione compresa tra le 14.44 e le 15.11. Insomma, appena 27 minuti che però consentono di rivendersi a livello comunicativo il risultato più alto. 🔗 Leggi su Today.it

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