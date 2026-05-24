Allison Santos la sua partita dura solo 7 minuti | nuovo infortunio muscolare per un calciatore azzurro

Un calciatore azzurro ha subito un nuovo infortunio muscolare durante la partita contro l'Udinese, che si è interrotta dopo soli 7 minuti di gioco. Si tratta di un episodio che si aggiunge ai problemi fisici che stanno colpendo il Napoli in questa stagione 2025-2026. La partita è ancora in corso, ma il giocatore ha dovuto lasciare il campo a causa del problema muscolare.

Proseguono gli infortuni muscolari per i calciatori del Napoli in questa stagione 2025-2026, che si conclude oggi con il match in corso contro l'Udinese. Stavolta l'infortunio è toccato ad Alisson Santos che ha subito un problema al flessore della gamba sinistra durante uno scatto dopo soli 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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