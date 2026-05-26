Un uomo di 44 anni è stato arrestato nel Tarantino per aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti dell’ex compagna. Nonostante il divieto, avrebbe continuato a seguirla e controllarla. La polizia lo ha fermato e ha eseguito l’arresto.

Tarantini Time Quotidiano Avrebbe continuato a seguire e controllare l’ex compagna nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento. Per questo un 44enne residente nella provincia barese è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castellaneta con le accuse di violazione della misura cautelare e atti persecutori. L’episodio si è verificato nella serata del 22 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe più volte raggiunto i luoghi abitualmente frequentati dalla donna, una 48enne di Castellaneta, seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e provocandole un forte stato di ansia e timore. Determinante sarebbe stato l’intervento dei Carabinieri impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Divieto di avvicinamento violato, arrestato 44enne nel Tarantino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rovigo, arrestato 34enne: violato il divieto di avvicinamentoA Rovigo, il 30 aprile, un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver infranto il divieto di avvicinamento.

Metaponto: arrestato chi ha violato il divieto di avvicinamentoA Metaponto, un uomo è stato arrestato dopo aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti della propria compagna.

Temi più discussi: Figlio violento viola il divieto di avvicinamento ai genitori e viene arrestato dalla polizia; Violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Arrestato dai carabinieri a Castelnuovo; Si libera del braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento con la complicità della donna che è accusato di stalkerizzare; Viola il divieto di avvicinamento ai familiari: arrestato a Chioggia.

Un avvallamento ha chiuso una delle piste dell'aeroporto di LaGuardia reddit

Figlio violento viola il divieto di avvicinamento ai genitori e viene arrestato dalla poliziaUn uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Viterbo con l’accusa di aver violato le misure cautelari disposte nei suoi confronti per maltrattamenti ai danni dei genitori. Il trentott ... rainews.it

Violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Arrestato dai carabinieri a CastelnuovoCASTELNUOVO - Il divieto era chiarissimo: non avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione della ex moglie e dal luogo in cui svolge l’attività ... giornaledibarga.it