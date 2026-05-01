Rovigo arrestato 34enne | violato il divieto di avvicinamento

A Rovigo, il 30 aprile, un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver infranto il divieto di avvicinamento. Le forze dell'ordine hanno fermato l’uomo dopo aver constatato che si trovava in prossimità della persona nei confronti della quale era stato emesso il divieto. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine. La vicenda si è conclusa con la misura cautelare in carcere.

? Cosa sapere Arrestato a Rovigo il 30 aprile un 34enne per violazione del divieto di avvicinamento.. Il giudice ha disposto la custodia in carcere per atti persecutori e lesioni aggravate.. I carabinieri hanno arrestato a Rovigo un uomo di 34 anni originario di Vicenza, sorpreso nelle immediate vicinanze della sua ex compagna nonostante il divieto imposto dal giudice di non avvicinarsi alla vittima. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in flagranza di reato, mettendo fine a una serie di comportamenti che avevano già spinto la magistratura a stabilire misure restrittive nei confronti dell’indagato. Il trentaquattrenna, che si trovava nel territorio rovigino al momento del fermo, ha ignorato le prescrizioni giudiziarie che lo obbligavano a mantenere le distanze dalla persona offesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigo, arrestato 34enne: violato il divieto di avvicinamento Notizie correlate Metaponto: arrestato chi ha violato il divieto di avvicinamentoUn uomo è stato arrestato a Metaponto per aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti della propria compagna. Maltrattamenti in famiglia, violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato un uomoNel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza hanno arrestato un uomo per aver violato la misura cautelare...