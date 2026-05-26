Diventare Insegnanti il 29 maggio data importante anche per le immissioni in ruolo 2026 Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Il 29 maggio si terranno le procedure di immissione in ruolo per il personale docente dell’anno scolastico 202627. La newsletter di questa settimana, curata da Lalla, si concentra proprio su questa data e sulle modalità di iscrizione gratuite. Verranno forniti dettagli sulle procedure e sui tempi previsti per le assunzioni. Non sono stati annunciati ulteriori aggiornamenti o variazioni rispetto alle date già comunicate.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di Immissioni in ruolo del personale docente 202627. Le assunzioni avverranno a luglio, ma già dal 29 maggio le prime risposte sui posti liberi. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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1 maggio/ Piazza Perretta/ Per un lavoro dignitoso

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