diMartedì Pier Ferdinando Casini e Aldo Cazzullo tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera, 26 maggio, torna su La7 il talk politico ed economico diMartedì condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti ci sono Pier Ferdinando Casini e Aldo Cazzullo. La trasmissione va in onda in prima serata e si concentra su temi di attualità nazionale e internazionale. La puntata include interventi e analisi di esperti e protagonisti del mondo politico e giornalistico.

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Giovanni Floris torna questa sera, martedì 26 maggio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 26 maggio 2026. Al centro della puntata, il segnale politico arrivato dal voto nei Comuni e le conseguenze per la maggioranza, il Governo Meloni e le opposizioni. Spazio anche all’economia, con l’ Italia sempre più in difficoltà nelle classifiche europee relative a crescita e debito pubblico. Dall’estero, attenzione ai segnali contraddittori di Donald Trump sulla possibile soluzione della crisi in Medio Oriente e alle inevitabili ricadute per l’Italia sul costo dei carburanti e dell’energia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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