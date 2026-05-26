dialogo aperto con le big tech

È stato annunciato un dialogo aperto con le grandi aziende tecnologiche, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla rivoluzione digitale. La discussione si concentrerà sul futuro della società e sui soggetti più vulnerabili, in relazione ai cambiamenti portati dall’innovazione tecnologica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui temi trattati né sui partecipanti coinvolti in questa iniziativa.

"La nostra attenzione speciale è al destino della società e, in particolare ai vulnerabili, di fronte alla rivoluzione digitale in atto". Preferisce concentrarsi sull’esigenza di governare l’ Intelligenza Artificiale il cardinale Michael Czerny (foto), prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel dialogo con i giornalisti, a margine della presentazione di Magnifica Humanitas, piuttosto che soffermarsi sui rischi di quest’ultima tecnologia. Non crede ci sia chi oggi per qualsiasi aspetto si rivolge alla IA, quasi fosse una divinità pagana? "L’affidarsi a un Dio falso è un problema antico, da non limitarsi all’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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